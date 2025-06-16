Donald Trump akıllı telefon işine girdi

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, iş dünyasındaki etkisini teknoloji alanına taşıyor.

Trump’ın sahibi olduğu Trump Organization, “Trump Mobile” adını verdiği yeni bir girişimle mobil iletişim pazarına adım attığını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre, telefon, eylül ayında piyasaya sürülecek ve satışına sunulacak

499 DOLARA TRUMP MOBİLE

“T1” adlı akıllı telefonun fiyatının ise 499 dolar olacağı açıklandı.

Altın renkli metal kasaya sahip olan ve üzerine Amerikan bayrağı kazınmış T1 modeli, dikkat çekici bir tasarımla geliyor.

SINIRSIZ KONUŞMA, YOL YARDIMI, VERİ, SAĞLIK VE ECZANE HİZMETİ

Trump Mobile adlı yeni hizmet; web sitesine göre sınırsız konuşma, metin ve verinin yanı sıra yol yardımı ve “Tele Sağlık ve Eczane Yardımı” içeren aylık 47,45 dolarlık bir plan sunuyor.

TELEFONUN ÖZELLİKLERİ

6.8 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 50 megapiksel kamera, 5000 mAh batarya, parmak ve yüz sensörü bulunacak.