Donald Trump, Avrupa Birliği'ne yönelik yüzde 25 tarife planladıklarını söyledi

AA & Ensonhaber

Beyaz Saray'da düzenlediği ilk kabine toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile Meksika'ya yönelik tarifeleri durdurmayacağını söyleyerek Kanada ve Meksika üzerinden ABD'ye gelen fentanil yüzünden milyonlarca kişinin öldüğünü öne sürdü.

Trump, "Tarifeler devam edecek, hepsi değil ama birçoğu" ifadesini kullanırken 2 Nisan'da Kanada ile Meksika'ya yönelik tarifelerin yanı sıra diğer tüm tarifelerin de yürürlüğe gireceğini belirtti.

"AB, ABD'Yİ MAHVETMEK İÇİN KURULDU"

Avrupa Birliği'ne yönelik gümrük vergilerinin hangi seviyede uygulanacağına dair soru üzerine Donald Trump, "Bir karar verdik, çok yakında açıklayacağız ve genel anlamda yüzde 25 olacak. Bu otomobiller ve diğer şeylere uygulanacak. Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu ama şimdi ben başkanım" dedi.

Trump, AB'nin misilleme yapmaya çalışabileceğini ancak bunun başarılı olmayacağını ifade ederek, bu durumda artık oradan ithalat yapmayacaklarını kaydetti.

ZAMANLAMASI KAFA KARIŞIKLIĞINA NEDEN OLDU

Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifeleri durdurmayacağını söylemesi ancak aynı zamanda bunların 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini açıklaması kafa karışıklığına neden oldu.

Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi getirmişti.

Tarifelerin 4 Şubat'ta yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

Donald Trump, tarifelerin yürürlüğe girmesinden bir gün önce sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında Kanada ve Meksika'ya getirilen tarifelerin 30 gün süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.

Trump, daha önce karşılıklı tarifeler ve bazı sektörlere yönelik gümrük vergileri için 2 Nisan tarihine işaret etmişti.