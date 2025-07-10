Donald Trump bakır ithalatına yüzde 50 tarife uygulanacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Sağlam bir ulusal güvenlik değerlendirmesi sonrasında 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum" ifadesini kullanan Trump, bakırın yarı iletkenler, uçaklar, gemiler, mühimmat, veri merkezleri, lityum iyon piller, radar sistemleri, füze savunma sistemleri ve hipersonik silahlar için gerekli olduğunu belirterek bu metalin Savunma Bakanlığı tarafından en çok kullanılan ikinci malzeme olduğunu vurguladı.

"NE DE OLSA BU BİZİM ALTIN ÇAĞIMIZ"

'Aptal ve uyuşuk liderlerin' bakır endüstrisini yok ettiğini öne süren Trump, "Bu yüzde 50'lik tarife Joe Biden yönetiminin düşüncesiz davranışını ve aptallığını tersine çevirecek. Amerika bir kez daha baskın bir bakır endüstrisi kuracak. Ne de olsa bu bizim altın çağımız" değerlendirmesinde bulundu.