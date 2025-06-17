Donald Trump: Barış görüşmeleri için İran'la temasa geçmedim

AA

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarıyla başlayan çatışmalar beşinci gününde de sürüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran'ı vuracaklarını duyurarak İranlılara başkenti boşaltma çağrısı yaptı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD, İsrail saldırılarını yalnızca bir telefonla durdurabilir." açıklamasını yaptı.

TRUMP AÇIKLAMA YAPTI

Trump, Truth Social hesabından İsrail ile İran arasında tırmanan gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

"BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İÇİN İLETİŞİME GEÇMEDİM"

İran'la bölgedeki gerilimi sonlandırmaya yönelik müzakereler yürüttüğüne ilişkin iddiaları reddeden Trump, "Barış görüşmeleri yapmak için İran'la hiçbir şekilde iletişime geçmedim. Bunlar tamamen uydurma, sahte haberler." ifadelerini kullandı.

"MÜZAKERE EDECEK RUH HALİNDE DEĞİLİM"

Trump ayrıca İran ile müzakere edecek ruh hâlinde olmadığını söyledi.

Trump açıklamasının devamında, "Eğer görüşmek istiyorlarsa, bana nasıl ulaşacaklarını biliyorlar. Masadaki anlaşmayı kabul etmeleri gerekirdi böylece birçok hayat kurtarılabilirdi." ifadesine yer verdi.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.