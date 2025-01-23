Donald Trump: Biden yönetimi bana 4 yıl boyunca cehennemi yaşattı

Haber Merkezi

Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve başladı.

Görevinin ilk gününde, Biden yönetiminin politikalarını geçersiz kılmayı hedefleyen çok sayıda kararnameye imza atan Trump, Oval Ofis'teki ilk röportajını gerçekleştirdi.

Şimdiden atacağı adımlar merakla takip edilen Trump, Fox News’e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BANA CEHENNEMİ YAŞATTILAR"

Trump, röportajda eski Başkan Joe Biden’ı sert bir şekilde eleştirerek, Biden yönetiminin kendisine dört yıl boyunca “cehennem azabı” yaşattığını söyledi.

Fox News sunucusu Sean Hannity ile yaptığı söyleşide Trump, “Dört yıl boyunca karşılaştığımız bu kokuşmuşlukla mücadele ettim. Milyonlarca dolar harcadım, kazandım ama bunu en zor yoldan yaptım.” ifadelerini kullandı.

"KENDİNİ VE AİLESİNİ AFFETMESİ ÜZÜCÜ"

Biden'ın görevinin son saatlerinde kendisini ve ailesini affetmesine yönelik bir soru üzerine, selefinin kendisini affetmemesini “üzücü bir durum” olarak nitelendiren Trump, “Belki de asıl trajik olan, kendisine af çıkarmamış olmasıdır.” dedi.

Ayrıca, eski Başkan Hillary Clinton hakkında bir soru geldiğinde, “Hep buna karşı çıktım ama şimdi bu meseleleri Kongre’ye bırakacağız.” diye ekledi.

JFK DOSYALARI

Trump, John F. Kennedy suikastına ilişkin FBI dosyalarını inceleme sonrası “hemen” yayımlayacağını belirtti.

Daha önce bazı dosyaları yayımladığını ancak eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun tavsiyesi üzerine tamamını paylaşamadığını söyledi.

"ÇİN'DE ÜRETİLEN TELEFONLAR TİKTOK'TAN DAHA BÜYÜK BİR SORUN"

Trump, Çin merkezli TikTok uygulamasının ABD'deki veri güvenliği tehditlerine dair endişeleri küçümsedi. Fox News sunucusu Sean Hannity’nin, TikTok’un veri toplama uygulamalarıyla ilgili “Çin Komünist Partisi için bir casusluk uygulaması mı?” sorusuna Trump, “Çin’in gençlerin izlediği çılgın videolar üzerinden casusluk yapması ne kadar önemli olabilir ki?” diyerek yanıt verdi.

TikTok’un, Çin yasaları gereği kullanıcı verilerini hükümetle paylaşabileceği yönündeki eleştirilere karşı Trump, daha geniş bir perspektif sunarak, “Çin’de üretilen her şey için aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Telefonlarımızın büyük kısmı da Çin’de üretiliyor ama bu neden konuşulmuyor?” ifadelerini kullandı.

Başkanlık görevine başlar başlamaz TikTok’un ABD’deki faaliyetlerini etkileyen federal yasağı askıya alan Trump, uygulamanın ABD’de bir şirket tarafından satın alınması durumunda yasalarla çelişmeden faaliyetlerine devam edebileceğini söyledi. İlk başkanlık döneminde TikTok’u yasaklama kararı aldığını hatırlatan Trump, bu kararın ardındaki gerekçeleri yinelerken yeni dönemde daha farklı bir yaklaşım sergileyeceğinin sinyallerini verdi.

KALİFORNİYA YANGINLARI

Röportajda, Kaliforniya eyaletindeki yıkıcı orman yangınları da gündeme geldi.

Trump, eyaletin orman yangınlarıyla mücadeledeki yöntemlerini eleştirerek, federal yardımın su politikalarındaki değişikliklere bağlı olacağını ifade etti.

Trump, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’un su politikalarını hedef alarak, “Su, yangınlarla mücadelede kritik bir kaynak, ancak onlar suyu rezervuarlarda tutuyor. Bunun yerine, suyun akışına izin verilseydi yangınlarla daha etkili mücadele edilebilirdi.” dedi.

Ayrıca, eyaletin delta levreği gibi nesli tükenmekte olan türleri koruma çabalarını eleştiren Trump, bu tür önlemlerin yangınların etkisini artırdığını iddia etti.

Trump, Newsom’un politikalarını "tam bir felaket" olarak nitelendirerek, “Eğer suyun doğru kullanımı sağlanmazsa Kaliforniya’ya federal yardımı durdurmamız gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Bu açıklamalar, yeni dönemde çevre politikaları ve eyalet-federal hükümet ilişkilerinde Trump’ın daha katı bir tavır sergileyeceğini işaret ediyor.