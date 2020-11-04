Donald Trump: Büyük zaferi açıklayacağım

ABD Başkanı Trump, 2020 seçimleriyle ilgili zafer ilan edeceğini söyledi. Demokratları hedef tahtasına oturtan Trump, seçimin çalınmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat aday Joe Biden'ın kameralar karşısına geçmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Biden'ın seçimlere ilişkin "İnancınızı koruyun. Kazanacağız. Bu seçimi kimin kazandığını ilan etmek benim veya Donald Trump’ın işi değil, buna Amerikan halkı karar verecek." sözlerine Trump'tan yanıt gecikmedi.

TRUMP'TAN ZAFER SÖZLERİ

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece bir açıklama yapacağım. Büyük bir zafer!" dedi.

DEMOKRATLARDAN "SANDIKTA HİLE VAR" İMASI

ABD'de seçim sonrası oy sayım sürecinin gergin geçtiği gözlenirken, sandıkta karşılıklı hile iddiaları konuşulmaya başladı.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, "Herhangi bir hileye karşı demokrasimizi korumaya hazırız." ifadesini kullandı.

TRUMP: SEÇİMİ ÇALMAYA ÇALIŞIYORLAR

Biden cephesine sert tepki gösteren Trump ise "Seçimi çalmaya çalışıyorlar. Bunu yapmalarına asla izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy kullanılamaz!" diye yazdı.

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