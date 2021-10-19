Donald Trump: Colin Powell, Irak'ta çok hata yaptı

Donald Trump: Colin Powell, Irak'ta çok hata yaptı

ABD'nin eski başkanı, koronavirüs nedeniyle ölen Powell için demediğini bırakmadı. Trump, "Irak'ta büyük hatalar yaptı. Sözde kitle imha silahlarını savundu" dedi.

Irak'ın işgali döneminde ortaya attığı iddialarla konuşulan ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın ölümünün ardından Donald Trump'tan açıklama geldi.

ABD'nin eski Başkanı Trump, yazılı açıklamasında, Powell'a sahip çıkılmasını eleştirdi.

"POWELL İLE YILDIZIM BARIŞMADI"

Trump, aynı zamanda ülkenin eski Genelkurmay Başkanı olan Powell için yayınladığı taziye mesajında medyaya, Powell'a öldükten sonra "çok iyi" davrandığı konusunda tepki gösterdi.

Powell ile başkanlığı döneminde yıldızının pek barışmadığını belirten Trump, kendisine kötü davrandıklarını savunduğu ve "Fake News (Yalancı Basın)" olarak nitelendirdiği medyaya yüklendi.

"SÖZDE KİTLE İMHA SİLAHLARINI SAVUNDU"

Trump, "Yalancı basının, Irak'ta büyük hatalar yapan ve buradaki sözde kitle imha silahlarını savunmasıyla akıllara kazınan Colin Powell'a, ölümünde bu kadar iyi davrandığını görmek mükemmel. Umarım bir gün bana da aynısını yaparlar." ifadesini kullandı.

"SÖZDE CUMHURİYETÇİ, ÇOK HATA YAPTI"

Powell'ı "klasik bir sözde Cumhuriyetçi" olarak nitelendiren Trump, "Powell çok hata yaptı ama her neyse huzur içinde uyusun!" sözleriyle mesajına son verdi.

COLIN POWELL KİMDİR

ABD'nin New York eyaletinde 5 Nisan 1937'de Jamaikalı göçmen bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Powell, New York şehrinin Harlem ve South Bronx bölgelerinde büyüdü ve City College of New York'ta okudu.

Mezun olduktan sonra orduya giren ve Vietnam'da da bulunan Powell, ilk siyasi görevine 1972'de Beyaz Saray üyesi olarak başladı.

KÖRFEZ SAVAŞI'NI PLANLAYAN EKİPTEYDİ

1989'da dönemin ABD Başkanı George Bush tarafından Genelkurmay Başkanlığına aday gösterilen Powell, bu görevinde Panama'nın işgali, Çöl Kalkanı ve Çöl Fırtınası operasyonlarının yanı sıra Körfez Savaşı'nın planlanmasında öncü rol oynadı.

George W. Bush döneminde 20 Ocak 2001'de 65. Dışişleri Bakanı olarak yemin eden Powell'ın dört yıllık görev süresinin çoğunluğu 11 Eylül saldırılarının sonrasından oluştu.

HAFIZALARA KAZINAN KONUŞMASI

2003'teki Irak Savaşı'ndan önce BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmayla hafızalara kazınan Powell, Konsey'in 1441 sayılı kararına atıfta bulunarak Irak'ın kitle imha silahlarından arındırılması gerektiğini belirtmişti.

Powell, konuşmasında "Irak'ın terörizme karışması hakkında Washington yönetiminin bildiklerini" Konsey ile paylaşmış, daha sonra bu konuşmadan utanç duyduğu açıklamasını yapmıştı.

KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

26 Ocak 2005'e kadar dışişleri bakanlığı yapan Powell, koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle 18 Ekim'de hayatını kaybetti.

Colin Powell'ın Irak işgalinden önce BM'de yaptığı konuşma ViDEO