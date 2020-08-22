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    Donald Trump: 'Derin devlet' yüzünden koronavirüs aşısı seçim sonrasına kalacak

    Donald Trump: 'Derin devlet' yüzünden koronavirüs aşısı seçim sonrasına kalacak

    ABD Başkanı Donald Trump, 'derin devlet'in koronavirüs aşısını seçimden sonraya ertelediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2020 - 21:23
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    Donald Trump: 'Derin devlet' yüzünden koronavirüs aşısı seçim sonrasına kalacak

    Can kaybının 180 bine, vaka sayısının ise 5 milyon 800 bine dayandığı ABD'de koronavirüsle ilgili aşı çalışmalar hızla devam ederken ABD Başkanı Trump'tan aşının çıkış tarihi ile ilgili garip bir açıklama geldi.

    Trump aşının çıkış tarihinin gecikmesinin altında derin devlet olduğunu iddia ederek hıza odaklanmalıyız ve hayat kurtarmalıyız çağrısı yaptı.

    TRUMP, 'DERİN DEVLET YA DA HER KİMSE İLAÇ FİRMALARININ AŞIYI DENEMESİNİ ZORLAŞTIRIYOR' DEDİ...

    ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinde paylaştığı mesajda "Derin devlet ya da her kimse ilaç firmalarının aşıları ve tedavileri insanlar üzerinde denemesini zorlaştırıyor" ifadesini kullandı.

    Trump, "Açıkçası yanıtı 3 Kasım sonrasına ertelemeyi umuyorlar. Hıza odalanmalıyız ve hayat kurtarmalıyız" diye yazdı.

    Donald Trump: Derin devlet yüzünden koronavirüs aşısı seçim sonrasına kalacak #1

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