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    Donald Trump, eşi Melania Trump'ın dergi kapaklarında olmamasına kızdı

    ABD Başkanı Trump, eşinin dergi kapaklarına taşınmamasını eleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2020 - 10:27
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 10:30
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    Donald Trump, eşi Melania Trump'ın dergi kapaklarında olmamasına kızdı

    ABD Başkanı Donald Trump, First Lady Melani Trump'ın Beyaz Saray'da olduğu dönemde kapak teklifinde bulunmayan dergilere tepki gösterdi.

    Donald Trump, Twitter hesabından konuyla ilgili "Moda basınındaki elitist züppeler, Amerikan tarihinin en şık First Lady’sini 4 yıl boyunca kapaklarından uzak tuttu" haberini paylaştı.

    Trump paylaşımına "Tüm zamanların en iyisi" notunu düştü.

    OBAMA 12 KEZ DERGİ KAPAKLARINA ÇIKTI

    ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın 56 yaşındaki eşi Michelle Obama ise Beyaz Saray'da bulunduğu 8 yıl boyunca 12 kez dergi kapaklarında yer aldı. Ancak 50 yaşındaki Melania Trump, eşinin 4 yıllık görevi boyunca dergilerde yer alamadı.

    Donald Trump, eşi Melania Trump ın dergi kapaklarında olmamasına kızdı #1

    FIRST LADY OLMADAN ÖNCE DERGİLERDE YER ALDI

    Eski manken olan Melania Trump, 2000'lerin başında British GQ dergisine kapak olurken, Donald Trump ile evliliğinin ardından 2005'te Vogue dergisinde yer almıştı.

    Donald Trump, eşi Melania Trump ın dergi kapaklarında olmamasına kızdı #2

    Donald Trump, eşi Melania Trump ın dergi kapaklarında olmamasına kızdı #3

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