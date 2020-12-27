Donald Trump, eşi Melania Trump'ın dergi kapaklarında olmamasına kızdı

ABD Başkanı Trump, eşinin dergi kapaklarına taşınmamasını eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, First Lady Melani Trump'ın Beyaz Saray'da olduğu dönemde kapak teklifinde bulunmayan dergilere tepki gösterdi.

Donald Trump, Twitter hesabından konuyla ilgili "Moda basınındaki elitist züppeler, Amerikan tarihinin en şık First Lady’sini 4 yıl boyunca kapaklarından uzak tuttu" haberini paylaştı.

Trump paylaşımına "Tüm zamanların en iyisi" notunu düştü.

OBAMA 12 KEZ DERGİ KAPAKLARINA ÇIKTI

ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın 56 yaşındaki eşi Michelle Obama ise Beyaz Saray'da bulunduğu 8 yıl boyunca 12 kez dergi kapaklarında yer aldı. Ancak 50 yaşındaki Melania Trump, eşinin 4 yıllık görevi boyunca dergilerde yer alamadı.

FIRST LADY OLMADAN ÖNCE DERGİLERDE YER ALDI

Eski manken olan Melania Trump, 2000'lerin başında British GQ dergisine kapak olurken, Donald Trump ile evliliğinin ardından 2005'te Vogue dergisinde yer almıştı.