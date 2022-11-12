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    Donald Trump, eski eşi Marla Maples ile poz verdi

    76 yaşındaki Trump, ikinci ve son eşiyle yan yana objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 10:03
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    Donald Trump, eski eşi Marla Maples ile poz verdi

    ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da Tiffany Trump'ın düğünü öncesi tören düzenlendi.

    29 yaşındaki Tiffany, 25 yaşındaki milyarder Michael Boulos ile cumartesi günü dünyaevine girecek.

    Trump ailesinin katıldığı törende dikkat çeken anlar objektiflere yansıdı.

    İkinci eşiyle poz verdi

    Konuklarla yakından ilgilenen Donald Trump, eşi Melania'yı yanına alarak ikinci eşi ve Tiffany'nin annesi Marla Maples ile poz verdi.

    Düğüne yaklaşık 250 davetli bekleniyor. Trump ayrıca, kızı Tiffany ve beraberindekilerle de fotoğraf çektirdi.

    6 yıl evli kaldılar

    Amerikalı oyuncu ve televizyon sunucusu Maples, bir dönem güzellik yarışması kraliçesiydi ve 1984'te Miss Georgia ikincisi oldu.

    1989'da tanışan Donald Trump-Marla Maples çifti 1993'te evlenirken, 1999'da ise boşanmaya karar verdi.

    Trump, daha önce Ivana ile 1977-1992 yılları arasında evli kaldı, 2005'te ise Melania ile dünyaevine girdi.

    Donald Trump, eski eşi Marla Maples ile poz verdi #1

    Donald Trump, eski eşi Marla Maples ile poz verdi #2

    Donald Trump, eski eşi Marla Maples ile poz verdi #3

    Donald Trump, eski eşi Marla Maples ile poz verdi #4

    Donald Trump, eski eşi Marla Maples ile poz verdi #5

    Donald Trump, eski eşi Marla Maples ile poz verdi #6


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