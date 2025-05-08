Donald Trump, Fed başkanı Powell'a hakaret etti: Aptal

Haber Merkezi

ABD’de faiz tartışması yine büyüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarını sabit tutma kararı alan Jerome Powell'a yönelik sert eleştirilerine bir yenisini ekledi.

Fed’in son toplantısında faiz oranlarının yüzde 4,25 ve yüzde 4,5 bandında sabit tutulması, Trump’ın beklentilerini karşılamadı.

AĞIR HAKARETLERDE BULUNDU

Trump, faiz oranlarını sabit tutma kararı alan Powell’ı hedef alarak, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden ağır hakaretlerde bulundu.

Trump, enflasyonun düşmesine rağmen faiz oranlarını değiştirmeyen Fed Başkanı Powell'a aptal olduğunu söyledi.

"HİÇBİR FİKRİ OLMAYAN APTAL"

Trump'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Jerome Powell hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum! Petrol ve enerji çok düştü, neredeyse tüm maliyetler düştü, neredeyse enflasyon yok, tarife parası ABD'ye akıyor."

TRUMP FAİZLERİN DÜŞMESİNİ İSTİYOR

Trump, faizlerin düşürülmesinden yana ve bunu her platformda dile getiriyor. Ancak Fed verilerle hareket ederek enflasyondaki olağanüstü bir yükselişin önüne geçmek için temkinli faiz politikası uyguluyor.

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GÖREV SÜRESİ YAKINDA DOLUYOR

Öte yandan, ECB bugün piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

Powell, Kasım 2024'te basına yaptığı açıklamada, kanunlara göre Trump'ın kendisini işten çıkaramayacağını ve kendisinden talep etmesi halinde istifa etmeyeceğini belirtmişti.

Fed Başkanı Powell'ın görev süresi 2026'da doluyor.