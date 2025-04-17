Donald Trump Fed’in faiz oranlarını düşürmesi çağrısında bulundu

Haber Merkezi

Giriş: ABD ekonomisindeki büyüme ve enflasyon tartışmaları, Federal Rezerv’in (Fed) faiz politikalarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirimlerine devam etmesi, ABD’de de benzer adımların beklentisini artırdı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Başkan Donald Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda, Fed Başkanı Jerome Powell’ı sert bir dille eleştirdi.

"FAİZ ORANLARINI DÜŞÜR"

Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda, Fed Başkanı Jerome Powell’ı sert bir dille eleştirerek faiz oranlarının hemen düşürülmesi çağrısında bulundu ve Powell’ın görevden alınması gerektiğini ima etti.

"POWELL'IN GİTMESİ İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Trump paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını 7. kez düşürmesi bekleniyor ve her zaman çok geç kalan ve yanlış yapan Fed'in Jerome Powell'ı, dün bir başka tipik ve tam bir 'karmaşa' içeren rapor yayıNladı! Petrol fiyatları düştü, marketler (hatta yumurtalar!) düştü ve ABD tarifelerle zenginleşiyor! Bay 'Çok Geç' Powell, tıpkı ECB gibi uzun zaman önce faiz oranlarını indirmeliydi, ancak artık şimdi kesinlikle indirmeli. Powell'ın gitmesi için sabırsızlanıyorum."