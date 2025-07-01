Donald Trump, Gazze'deki ateşkes için tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki geçici göçmen gözaltı merkezinin açılışı için Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Gazze'de ateşkes için değerlendirmelerde bulundu.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇİNDE BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ"

Gazze'de ateşkesin gerçekleşmesini umduklarını belirten Trump, açıklamasının devamında, önümüzdeki hafta içinde ateşkesin başlamasını beklediklerinin altını çizdi.

Trump, şu sözleri sarf etti:

(Gazze'de ateşkesin) Gerçekleşmesini umuyoruz. Ateşkesin önümüzdeki hafta içinde başlamasını bekliyoruz.

NETANYAHU İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK GÖRÜŞMEYE DEĞİNDİ

Trump, önümüzdeki hafta Washington'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze ve İran hakkında görüşeceğini bildirdi.

Donald Trump, "Netanyahu buraya geliyor. Birçok şey hakkında konuşacağız. İran'da elde ettiğimiz büyük başarıdan bahsedeceğiz. Ayrıca Gazze hakkında da konuşacağız" ifadesinde bulundu.

NETANYAHU, TRUMP İLE GÖRÜŞECEK İDDİASI

İsrail medyasının bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Netanyahu'nun, önümüzdeki hafta Pazartesi günü (7 Temmuz) Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington’a gideceği açıklanmıştı.

Öte yandan Washington'daki İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in de yarın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geleceği aktarılmıştı.