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Donald Trump: Georgia'daki kayıp askeri oy pusulaları nerede

Donald Trump: Georgia'daki kayıp askeri oy pusulaları nerede

ABD'de başkanlık seçimi devam ederken Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Georgia'daki kayıp askeri oy pusulaları nerede? Onlara ne oldu?" diye sordu.