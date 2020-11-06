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    Donald Trump: Georgia'daki kayıp askeri oy pusulaları nerede

    Donald Trump: Georgia'daki kayıp askeri oy pusulaları nerede

    ABD'de başkanlık seçimi devam ederken Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Georgia'daki kayıp askeri oy pusulaları nerede? Onlara ne oldu?" diye sordu.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 20:47
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 21:39
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    ABD'de başkanlık yarışı son dönemece girerken, Başkan Donald Trump kritik eyaletlerde Demokrat aday Joe Biden karşısında geriye düştü.

    Posta yoluyla gelen oyların büyük bölümünün Biden lehine çıkmasıyla harekete geçen Trump, sandıkların kapandığı ilk saatlerden itibaren şaibe iddiaları ortaya atmaya başladı.

    Trump medyaya yaptığı açıklamaların yanında hukuki işlemler de başlatarak, söz konusu eyaletlerde sayımların yeniden yapılmasını istedi.

    GEORGİA'DAKİ OYLAR YENİDEN SAYILACAK

    Bu başvurulardan Georgia eyaleti için yapılanı kabul edildi.

    Georgia eyaletinin seçimden sorumlu yetkilileri, bölgede oy sayımının yeniden yapılacağını açıkladı.

    Trump da yetkililerin açıklamalarının ardından, sosyal medya hesabından yine Georgia eyaletiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

    "GEORGİA'DAKİ ASKERİN KAYIP PUSULALARI NEREDE?"

    Trump, "Georgia'daki askerlerin kayıp pusulaları nerede? Onlara ne oldu?" diye sordu.

    Donald Trump: Georgia daki kayıp askeri oy pusulaları nerede #1

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