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Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, ekonomi politikalarının merkezine yerleştirdiği gümrük vergileriyle ilgili tartışmalara yeni bir boyut kattı.

Göreve geldiğinden beri ithalata yönelik ek vergilerle ABD ekonomisini güçlendirmeyi hedefleyen Trump, Meksika, Çin ve Kanada'ya ek vergi uygulanması kararı almıştı.

Kararın ardından özellikle Çin ile bir ticaret savaşı başlatan Trump, bu politikanın ülkeye büyük bir ekonomik sıçrama yaptıracağını dile getirmiş ve kararını savunmuştu.

"ABD'Yİ YENİDEN ZENGİN EDECEĞİM"

Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, gümrük vergileri hakkındaki bir soruyu da yanıtladı.

Trump, gümrük vergilerinin ABD’yi adeta bir zenginlik abidesine çevireceğini öne sürerek, bu politikanın meyvelerini yakın zamanda herkesin göreceğini belirtti.

"PARAYI NEREYE HARCAYACAĞINIZI ŞAŞIRACAKSINIZ"

Gümrük vergilerinin ABD ekonomisinde hiçbir olumsuz etkisi olmayacağını savunduğu görüşünü yineleyen Trump, “Tek bildiğim şu, gümrük vergilerinden milyarlarca dolar kazanacağız. O kadar zengin olacağız ki o kadar parayı neye harcayacağınızı şaşıracaksınız.” ifadelerini kullandı.

"YENİ FABRİKALAR AÇACAĞIZ"

Konuşmasının devamında, “Diyorum size, izleyin. Yeni işlerimiz olacak, fabrikalar açacağız. Harika olacak.” sözleriyle de politikasına olan inancını ve iyimserliğini dile getirdi.

Trump daha önce de gümrük vergilerinin ABD ekonomisi için en iyi seçenek olduğunu savunmuş, bu durumun Avrupa Birliği (AB) için ise hiçbir sorun teşkil etmeyeceğini iddia etmişti.