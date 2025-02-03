Donald Trump, Güney Afrika'ya yardımları kesti

İHA

Donald Trump, ABD'nin dış politikasında dikkat çeken bir adım daha attı.

Dış yardımları kesme kararı alan Trump, bu defa Güney Afrika'yı hedef aldı.

Güney Afrika'ya yardımları kesme kararı alan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da topraklara el konulduğunu ve halkın belirli bir kesimine "çok kötü" davranıldığını söyledi.

GÜNEY AFRİKA'NIN TÜM FONLARI KESİLECEK

Trump, "ABD buna izin vermeyecek, harekete geçeceğiz. Bu konuyla ilgili araştırma tamamlanana kadar Güney Afrika'ya sağlanması planlanan tüm fonları keseceğim." dedi.

Geçtiğimiz ay Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, devletin ırksal eşitsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla kamu yararı için topraklara el koymasını kolaylaştıran bir yasa tasarısını onaylamıştı.

GÜNEY AFRİKA'DAN CEVAP GELDİ

Güney Afrika'dan Trump'ın kararına cevap geldi.

Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın danışmanlarının, anayasal demokrasi çerçevesinde Güney Afrika'nın politikalarını tam olarak anlamak için soruşturma sürecini en iyi şekilde değerlendireceklerine inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, böylece yürürlüğe giren kamulaştırma yasasının istisnai olmadığının birçok ülkenin benzer yasalara sahip olduğunun anlaşılabileceği vurgulandı.

ABD, en son 2023'te Güney Afrika'ya yaklaşık 440 milyon dolarlık yardım sağlamayı taahhüt etmişti.