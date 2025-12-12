Donald Trump: İran'ı etkisiz hale getirmeseydik Gazze'de barış mümkün olmazdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de sağlanan ateşkesin ancak İran'ın nükleer kapasitesinin 'ortadan kaldırılmasından' sonra mümkün olduğunu ifade ederek bu konuda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkeleri işaret etti.

"Gazze konusunda çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Orta Doğu'da şu anda gerçek bir barış var. 59 ülke bunu destekliyor, bu daha önce hiç olmamıştı" diyen Trump, Hamas konusunda inisiyatif alabilecek ülkeler olduğunu ve bu süreçte bu ülkelerle birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin, "Barışı mümkün kılan şey şu oldu, herkes İran'dan korkuyordu ama artık İran'dan korkmuyorlar" yorumunu yapan Trump, "İran gerçekten etkisiz hale getirilmemiş olsaydı, (bölge ülkelerinin) anlaşma yapması mümkün olmazdı" ifadesini kullandı.

"İRAN ANLAŞMA YAPMA FIRSATINI KAÇIRDI"

Trump, İran'ı hedef almalarından önce bu ülke ile anlaşma yapmaya 'makul seviyede' yakın olduklarını anlatarak, "O zaman anlaşma yapsalardı şimdi çok daha iyi durumda olurlardı. Harika bir anlaşma yapabilirlerdi ama bu fırsatı kaçırdılar" değerlendirmesini yaptı.

İran'ın artık 'korkulan' bir ülke olmadığını savunan Trump, bu ülkenin tüm nükleer kapasitesini 'yok ettiklerini' ancak Tahran yönetiminin yeniden nükleer çalışmalara geri döneceğini söyledi.

"Eminim geri dönmeye çalışacaklardır. Çok yetenekli insanlar. Belki de füze programlarını oldukça hızlı bir şekilde geri getireceklerdir ancak geri dönmeleri uzun zaman alacak" diyen Trump, İran'ın anlaşma yapmaması durumunda bu ülkenin nükleer çalışmalarını 'bir kez daha yok edeceklerini' dile getirdi.

İsrail'e İran konusunda çok yardım ettiklerini de vurgulayan Trump, bu yardımlara devam edeceklerinin altını çizdi.