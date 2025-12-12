Abone ol: Google News

Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'nın kuzeyindeki Aomori eyaleti açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgeleri için tsunami uyarısı geldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 12.12.2025 06:41
Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
  • Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Depremin ardından kuzey ve kuzeydoğu bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.
  • Gelecek günlerde benzer veya daha büyük depremler yaşanabileceği belirtildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Aomori eyaletinin doğu açıkları olan 6.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yaklaşık 20 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.

7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Japonya'nın Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesi açıklarında 8 Aralık'ta meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremde 50 kişi yaralanmıştı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, gelecek günlerde benzer veya daha yüksek büyüklükte artçı depremler olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Dünya Haberleri