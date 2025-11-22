Donald Trump, Jair Bolsonaro’nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan çıkarken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun polis tarafından gözaltına alınması konusunda ne düşündüğü sorusuna, "Bunu bilmiyordum. Bu konuda hakkında bir şey bilmiyorum ancak bu çok kötü bir durum." sözleriyle karşılık verdi.

CEZAEVİNE GİRMEYE GÜNLER KALA BOLSONARO'YA GÖZALTI

Brezilya'da federal polis, darbe girişimi nedeniyle 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve halihazırda ev hapsinde bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'yu, cezasını çekmeye başlamasına günler kala gözaltına almıştı.