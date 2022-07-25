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    Donald Trump, LGBT'ye tepki gösterdi

    Donald Trump, LGBT'ye tepki gösterdi

    Eski ABD Başkanı Donald Trump, LGBT grubuna tepki göstererek, sadece iki cinsiyetin varlığına inandığını açıkladı. Trump, “Biz iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır” dedi.
    • 25.07.2022 - 12:58
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 14:08
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    ABD’nin çılgın ve kızgın tavırlarıyla tanınan eski başkanı Donald Trump’tan, LGBT’leri kızdıracak açıklama geldi.

    Fox News'in haberine göre, Trump hafta sonu Florida'da düzenlediği mitingde gençlere hitap etti.

    “Biz iki cinsiyete inanıyoruz”

    Burada LGBT grubu için sert konuşan Trump, “Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış durumda. Biz ise iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır.” dedi.

    Donald Trump, LGBT'ye tepki gösterdi VİDEO

    Gençlerden alkış tufanı

    Bu cinsiyet ideolojisinin okullarda ve orduda uyandırılmaya çalışıldığını söyleyen Donald Trump, gençlerden oluşan kalabalığa “Bununla savaşmamız şart.” şeklinde konuştu.

    Trump'ın bu sözleri sonrası salonda alkış tufanı koptu.

    Donald Trump, LGBT ye tepki gösterdi #1

    “Bu insanlara güvenemezsiniz”

    “Çocuklarınıza 20 dakika bakıcılık yapmalarına izin vermeyeceğiniz bu insanlara güvenemezsiniz.” diyen Trump, şöyle devam etti:

    “Öyleyse neden milyonlarca Amerikalı öğrenciyi günlerce, hatta yıllarca eğitmelerine izin verelim ki.”

    Donald Trump, LGBT ye tepki gösterdi #2

    “Katı yasaklar uygulamamız gerekiyor”

    Eski ABD Başkanı, trans bireylerle ilgili olarak da “Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan çocuklara uygunsuz gelebilecek ırksal, cinsel ve politik unsurların öğretilmesi konusunda katı yasaklar uygulamamız gerekiyor.” dedi.

    Donald Trump, LGBT ye tepki gösterdi #3

    Başkanlık açıklaması

    Daha önce 2024 başkanlık seçimleri için aday olabileceğini ilan eden Trump, “Eğer aday olmayacağımı açıklasaydım, Donald Trump'a yönelik zulüm hemen dururdu.” açıklamasını yapmıştı.

    Donald Trump, mitingde de “Ama benden yapmamı istedikleri şey bu. Ama biliyor musunuz? Bunu yapma şansım yok.” ifadelerine yer verdi.

    Donald Trump, LGBT ye tepki gösterdi #4


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