Donald Trump: Los Angeles yangınları önceden engellenebilirdi

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Los Angeles'ta devam eden büyük orman yangınları, ABD'ye zarar vermeye devam ediyor.

24 kişinin öldüğü, binlerce evin yandığı yangın bazı bölgelerde etkisini kaybederken bazı bölgelerde ise şiddeti rüzgarın etkisiyle daha da güçleniyor.

Yangınlar, bölgedeki doğal yaşam alanlarını yok ederken, evler ve altyapı da ciddi şekilde zarar gördü.

Yangınların verdiği yıkım, şehri adeta "tamamen ıssız" hale getirdi.

"YANGINLAR ÖNLENEBİLİRDİ"

Yangınların en başından beri Biden yönetimini beceriksizliği nedeniyle çıktığını ileri süren ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yangınların önceden engellenebileceğini savunarak Kaliforniya yetkililerini eleştirdi.

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, katıldığı bir televizyon programında Los Angeles'ta devam eden yangınlar nedeniyle bölgenin "tamamen ıssız" hale geldiğini belirterek "Problem şu ki, orası her zaman çok kuruydu. Bu durum tam bir karmaşa yarattı. Ormanlarını koruyabilirlerdi." dedi.

"DEVASA BİR BOMBA DÜŞMÜŞ GİBİ"

Yangınların bölgeye verdiği zararı "devasa bir bomba düşmüş gibi" diye nitelendiren Trump, "Ayakta birkaç baca dışında hiçbir şey kalmamış. Bacaların çoğu da yıkılmış durumda." diye konuştu.

"BÜYÜK BİR BECERİKSİZLİK"

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Kalifornyia Valisi Gavin Newsom'a bölgenin kuzeyindeki suyu yangının söndürülmesinde kullanmasını tavsiye ederek "Günde milyonlarca galon. Bu kadar uzun sürmesinin nedeni ne? Sekiz yıl önce yapmalıydın ve bugün hiçbir yangın sorunun olmazdı. Büyük bir beceriksizlik!" ifadelerini kullandı.

Newsom ise 12 Ocak 2025'te NBC News'e verdiği demeçte, Trump’ın göreve gelmesinin ardından bölgeye federal afet yardımı sağlamayı reddedebileceği yönündeki endişelerini dile getirmişti.

Trump'ın geçmişte "Utah, Michigan, Porto Riko ve hatta 2018’de Kaliforniya için yapılacak yardımı engellediğini" belirten Newsom, "Trump, ancak Orange County'deki bazı insanların ona oy verdiğini öğrenince yardım sağlamayı kabul etti." ifadesini kullanmıştı