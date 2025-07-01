Donald Trump, Musk’ı sınır dışı etmekten söz etti! Tesla hisseleri geriledi

ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk'ın aralarındaki savaş, Musk'ın ticaretine olumsuz yansıyor.

Elon Musk, bugün bir siyasi parti kurabileceğini açıklayınca Trump'ın cevabı gecikmedi.

Trump, basına yansıyan açıklamasında ise “Elon Musk sınır dışı edilir mi?” sorusuna “Musk’ı sınır dışı edip edemeyeceğimize bakmam lazım.” yanıtını verdi.

"GÜNEY AFRİKA’YA DÖNMEK ZORUNDA KALIR"

Trump, bugün "Devlet Verimlilik Departmanı'nı (DOGE) Elon’un üzerine salmamız gerekebilir. DOGE’un ne olduğunu biliyor musunuz? Elon’u geri dönüp yiyebilecek canavar. Ne korkunç olurdu, değil mi? Kendisi epeyce devlet teşviği alıyor. Musk’ı sınır dışı edip edemeyeceğimize bakmam lazım. ABD tarihindeki en fazla sübvansiyon alan kişi olabilir. Eğer bunu araştırırsak Güney Afrika’ya dönmek zorunda kalır." dedi.

YÜZDE 7 KAYIP

Açıklamanın ardından Trump’ın Elon’u “sınır dışı etme” yorumu ve şirketlerinin üstüne devlet müfettişlerini yollama tehdidi üzerine Musk'ın sahip olduğu Tesla hisseleri yüzde 7 düşüşle açtı.

Açılışın ardından hisselerdeki kayıp yüzde 12'yi buldu.