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    Donald Trump: Oyları saymayı bırakın

    Ortaya çıkan seçim sonuçlarına tepkisini sürdüren ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı çağrıyı yineledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 17:19
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 18:17
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    Donald Trump: Oyları saymayı bırakın

    ABD'de az sayıda eyalette oy sayımı devam ederken, Başkan Donald Trump'tan kısa bir açıklama daha geldi.

    Seçim gecesi "Biz bu seçimi kazandık." sözleriyle galibiyetini ilan eden Trump, seçimlerin hileyle kendisinden çalındığını iddia ederek, "Oy verme işlemleri durdurulsun." dedi.

    TRUMP YANLILARI AYAKTA

    Trump destekçileri, Arizona ve Michigan'da seçim merkezinin önünde toplanarak, oyların yeniden sayılmasını istedi.

    ÇAĞRISINI YİNELEDİ: SAYIMI DURDURUN

    İlk açıklamasından saatler sonra Trump, Twitter hesabından bir kez daha "Oyları saymayı durdurun" çağrısı yaptı.

    Seçimlerin ardından gergin günlerin yaşandığı ABD'de ortaya çıkan sonuçlar nedeniyle tansiyonun daha da yükseleceği belirtiliyor.

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