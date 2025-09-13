Donald Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım

Ukrayna ile anlaşmaya yanaşmaması durumunda Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulayacağını vurgulayan ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarını yineledi..

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, NATO üyelerine Rusya'dan petrol alımını durdurma çağrısında bulundu.

"RUSYA'YA BÜYÜK YAPTIRIMLAR UYGULAMAYA HAZIRIM"

Trump, şu ifadeleri kullandı:

Tüm NATO ülkeleri Rusya'dan petrol alımını durdurduğunda, Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım.



Bazılarının Rus petrolü satın alması şok edici bir durum ve bu, Rusya üzerindeki müzakere pozisyonunuzu ve pazarlık gücünüzü büyük ölçüde zayıflatmaktadır.

NATO’nun dediğini yapması halinde savaşın çabucak sona ereceği kaydeden Trump "Aksi takdirde, sadece benim zamanımı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin zamanını, enerjisini ve parasını boşa harcıyorsunuz" dedi.