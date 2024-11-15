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Haber Merkezi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yeni görev dönemine ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor.

Art arda yaptığı yazılı açıklamalar ile kabinesinde yer alacak adayları duyuran Trump, her bir adayı ile tartışmaların odağı olmayı sürdürüyor.

Yeni dönem kabinesinde birçok Bakanlık için adayını duyuran Trump, bu defa Sağlık Bakanlığı'na aday gösterdiği ismi açıkladı.

ROBERT F. KENNEDY SAĞLIK BAKANLIĞI'NA ADAY GÖSTERİLDİ

Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Robert F. Kennedy Jr.'ı ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı (HHS) olarak duyurmaktan heyecan duyuyorum." diye yazdı.

Amerikalıların uzun zamandır sağlık konusunda "aldatma, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon yapan endüstriyel gıda kompleksi ve ilaç şirketleri tarafından ezildiğini" belirten Trump, Kennedy'nin bu sorunları çözeceğine olan inancını vurguladı.

SENATO ONAYLARSA GÖREVİ KESİNLEŞECEK

Trump, "HHS, herkesin bu ülkedeki ezici sağlık krizine katkıda bulunan zararlı kimyasallardan, kirleticilerden, böcek ilaçlarından, ilaç ürünlerinden ve gıda katkı maddelerinden korunmasını sağlamada büyük bir rol oynayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Senato tarafından onaylanması halinde Kennedy, yeni dönemde Sağlık Bakanı olarak çalışmalarına başlayacak.

Eski Demokrat Kennedy, bu yılki başkanlık yarışına bağımsız olarak girmiş, bir süre sonra Trump lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

BAKAN ADAYI AŞI KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR

Trump'ın mitinglerinde sık sık boy göstererek büyük alkış alan Kennedy, aynı zamanda bir avukat olarak, büyük pestisit ve ilaç şirketlerine karşı açtığı davalar, Kovid-19 aşılarına karşı şüpheci yaklaşımı ve gıda sağlığıyla ilgili düzenlemeler konusundaki çabalarıyla tanınıyor.