Donald Trump salıncak eyaletlerden Michigan'ı da kazandı

Joe Biden-Kamala Harris yönetiminin Gazze soykırımına verdiği desteğe tepkili Amerikalı Müslümanların ve Arapların en yoğun yaşadığı "salıncak eyaletlerden" Michigan'da seçim sonuçları belli oldu.
Associated Press (AP) ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, başkanlık seçimini Cumhuriyetçi aday Trump kazandı.
DELEGE SAYISINI 292'YE YÜKSELTTİ
Michigan'ın 15 delegesini hanesine yazdıran Trump, delege sayısı 292'ye yükseltti..
250 BİNE YAKIN ARAP AMERİKALI VE MÜSLÜMAN YAŞIYOR
Michigan'da açık kaynaklara göre 250 bine yakın Arap Amerikalı ve Müslüman yaşıyor.
2020'DE BIDEN DAHA FAZLA OY ALMIŞTI
2020 seçimlerinde Demokrat parti adayı Biden, Cumhuriyetçi rakibi Trump'tan 154 bin 188 daha fazla oy alarak seçimi kazanmıştı.
ABD başkanlık seçiminde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.
"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.
Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.
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