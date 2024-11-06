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Donald Trump salıncak eyaletlerden Michigan'ı da kazandı

Donald Trump salıncak eyaletlerden Michigan'ı da kazandı ABD'de Demokrat yönetimin Gazze soykırımına desteğine tepkili Amerikalı Müslümanların ve Arapların en yoğun yaşadığı Michigan'da da Demokrat aday Kamala Harris, rakibi Donald Trump karşısında kaybetti.