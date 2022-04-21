2020 seçimleriyle ilgili görüşe katılmayan Trump, sert ifadeler kullandı. Trump, sunucuya 'aptal' dedikten sonra bulunduğu yerden ayrıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, röportaj sırasında küplere bindi.

Tamamı 25 Nisan'da yayınlanacak röportajın önizlemesinde, Piers Morgan, Trump'a yayın boyunca "dosdoğru" olacağını söyledi.

"Çok dürüst bir adamım"

Trump, "Çok dürüst bir adam olduğumu düşünüyorum. Senden çok daha dürüst." şeklinde karşılık verdi.

Sözü 2020 başkanlık seçimlerine getiren Morgan, "Özgür ve adil bir seçim oldu, kaybettiniz." dedi.

Donald Trump, sinirlenince röportajı terk etti ViDEO

Sunucuya 'aptal' dedi

Bunun üzerine sinirlenen Trump, "Bunu sadece bir aptal düşünür." dedi. Morgan'ın "Aptal olduğumu mu düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Amerikalı siyasetçi, "Evet, şimdi düşünüyorum." yanıtını verdi.

Röportajı terk etti

Morgan'ı dürüst olmamakla ve yalancılıkla suçlayan Donald Trump, röportajı sonlandırmakla ilgili isteğini dile getirdikten sonra ayağa kalkıp salonu terk etti.

Trump'ın yeniden adaylık hazırlığı

ABD'nin 45'inci Başkanı Trump'ın, röportaj sırasında savunmacı bir izlenim verdiği görüldü.

2020 yılında Joe Biden'a kaybettiği seçimlerde hile yapıldığını öne süren Trump'ın, 2024 seçimlerinde üçüncü kez aday olmaya hazırlandığı belirtiliyor.