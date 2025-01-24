Donald Trump: Suudi Arabistan'ın yatırımı 1 trilyon dolara çıkarmasını isteyeceğim

Haber Merkezi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, görevine resmen başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ı aramış ve ABD'ye önümüzdeki dört yıl boyunca 600 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını belirtmişti.

Veliaht Prens Selman'ın, Trump yönetiminin ekonomik reformlarının büyük bir ekonomik refah yaratacağını ifade ettiği ve bu fırsattan yararlanmak istediği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ocak 2025'te Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na video konferans yoluyla katıldı.

"600 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMI 1 TRİLYONA ÇIKARACAĞIM"

Trump konuşmasında, ABD ve Suudi Arabistan arasında gündeme gelen yatırım anlaşmalarına değindi.

Trump konuşmasında, Suudi Arabistan'ın ABD'ye yapmayı planladığı 600 milyar dolarlık yatırımı 1 trilyon dolara çıkarmasını talep edeceğini belirtti.

"PETROL FİYATLARINI DÜŞÜRMESİNİ İSTEYECEĞİM"

Trump, "Bunu yapacaklarını düşünüyorum çünkü onlara çok iyi davrandık." dedi. Ayrıca, Suudi Arabistan ve OPEC'ten petrol fiyatlarını düşürmelerini isteyeceğini ifade etti.

Trump ayrıca, "Fiyatları düşürmelisiniz, bu savaşı sona erdirir." diyerek, yüksek petrol fiyatlarının Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesine katkıda bulunduğunu öne sürdü.

PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ

Trump, Suudi Arabistan'ın yatırım taahhüdünü 1 trilyon dolara çıkarmasını talep edeceğini ve petrol fiyatlarının düşürülmesinin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirebileceğini ifade etti.

Bu açıklamaların ardından petrol fiyatları düşerken, ABD hisse senetleri yükseldi.

Geçen hafta 80,80 dolardan kapanan ve dün de 79,50 dolara yakın seyreden Brent petrolün varil fiyatı, bugün 78,20 dolara kadar çekildi.

Böylece fiyatlarda ocak zirvesinden itibaren yaklaşık yüzde 5 düşüş yaşandı.

Öte yandan ABD’de 17 Ocak ile biten haftada ham petrol stoklarının 1 milyon varil daha gerilemesi, petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırladı.