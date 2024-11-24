Donald Trump, Tarım bakanı adayını açıkladı: Brooke Rollins

İHA

ABD seçimleri ardından tekrar başkan seçilen Donald Trump, kabine adaylarını açıklamaya devam ediyor.

Daha önce açıkladığı isimlerle tartışmalara konu olan Trump, bu defa bir bakan adayını daha açıkladı.

Önce Amerika” Politika Enstitüsü Başkanı Brooke Rollins, Trump taarfından tarım bakanı olarak aday gösterildi.

TARIM BAKANI ADAYINI AÇIKLADI

Trump açıklamasında, “Bir sonraki Tarım Bakanımız olarak Brooke, Ülkemizin gerçek anlamda bel kemiği olan Amerikan çiftçilerini koruma çabalarına öncülük edecek. Brooke'un Amerikan çiftçisini destekleme, Amerikan gıdasının kendi kendine yeterliliğini savunma ve tarıma bağımlı küçük Amerikan kasabalarının restorasyonu konusundaki kararlılığı rakipsizdir” dedi.

"TARIMI YENİDEN BÜYÜK YAPMAYA HAZIR"

Brooke ise adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından, “Bir sonraki ABD Tarım Bakanı olarak hizmet etme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan. Amerika'nın çiftçileri ve Ulusumuzun tarım toplulukları için mücadele etmek benim için hayatımın onuru olacaktır. Bu, Glen Rose, TX'li (Texas) küçük bir tarım kasabası kızı için gerçekten en büyük Amerikan Rüyası. Kim tarımı yeniden büyük yapmaya hazır!” açıklamasını yaptı.

Senato tarafından onaylanması halinde Rollins, ABD’nin yeni tarım bakanı olacak.