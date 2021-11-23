Donald Trump tekvandoda fahri siyah kuşak aldı

Dünya Tekvando Akademisi Başkanı'nın elinden fahri siyah kuşak alan eski ABD lideri Trump, 2024'te yeniden seçilirse Kongre'ye tekvando kıyafetiyle gideceğini söyledi.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, kaybettiği başkanlık seçimlerinin ardından her fırsatta 2024 seçimlerinde yeniden aday olacağını dile getiriyor.

Trump bu niyetini bir kez daha yineledi.

Eski Başkan, dövüş sanatlarına ilgisinden dolayı tekvandonda fahri siyah kuşağa layık görüldü.

Böylelikle Trump, en üst seviye olan 9. Dan kuşağı almış oldu.

Fahri kuşak ve sertifika Trump'a, geçen cuma günü Güney Kore başkenti Seul merkezli Dünya Tekvando Akademisi'nin başkanı Lee Dong-seop tarafından verildi.

"İNSANIN KENDİNİ KORUMASI İÇİN HARİKA BİR DÖVÜŞ SANATI"

Florida'daki Mar-a-Lago malikanesindeki törende kuşakla poz veren Trump, "Bu onursal sertifikayı almak benim için bir zevk ve onur. Tekvando, insanın bu zamanlarda kendini koruması için harika bir dövüş sanatı" dedi.

"SEÇİLİRSEM KONGRE'YE TEKVANDO KIYAFETİYLE GİDECEĞİM"

2024 başkanlık seçiminde yeniden başkanlık koltuğuna oturması halinde Kongre'de tekvando kıyafeti giyme sözü veren Trump, Lee'ye ABD'de tekvando gösterisi yapmaya davet etti.

TRUMP'TAN DESTEK İSTEDİ

"Trump'ın tekvandoyla bir hayli ilgili olduğunu duydum." diyen Lee de eski liderden Kukkiwon ve tekvando için destek istedi.

PUTİN'İN DE SİYAH KUŞAĞI VAR

Kukkiwon'un internet sitesine göre tekvandoda bu en yüksek seviyeye ulaşmak için adayın, en az 9 yıl bu sporu yapmış olması ve 'Tekvando Hayatı' ya da 'Tekvando Ruhu' konulu en az 10 sayfalık bir rapor sunmaları gerekiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 2013'te Güney Kore ziyaretinde tekvandoda fahri siyah kuşak almış ve 'büyük usta' ilan edilmişti.

11 yaşından beri judo yapan ve judoya ‘ilk aşkım’ diyen Putin, 2000'de Japonya’ya yaptığı ziyaret sırasında fırlatma gibi teknikleri bizzat göstermişti. Putin'in judoda da siyah kuşağı var.