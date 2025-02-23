Donald Trump: Ukrayna'dan alabileceğimiz her şeyi istiyoruz

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Rusya-Ukrayna savaşında dengeler değişiyor...

Suudi Arabistan geçtiğimiz tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı.

RUSYA VE ABD ANLAŞTI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna savaşının geleceği için masaya oturdu. Tarihi görüşme 4,5 saat sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio ve Lavrov'un savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için çalışmaya başlamak üzere üst düzey ekipler atama konusunda anlaştığını açıkladı.

TRUMP BASKIYI ARTIRIYOR

Tüm bu süreç yaşanırken ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasındaki gerilim de artıyor.

Donald Trump, Washington'da Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) 2025 adlı etkinlikte konuştu.

"BU SAVAŞ BİTMELİ"

Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Başkan Putin ile konuştum ve bence bu işin bitmesi gerekiyor, bitmeli." diye konuştu.

BIDEN'İ SUÇLADI

Trump, 3 yıldır devam eden savaşta ABD'nin Ukrayna için 350 milyar dolar harcadığını belirterek eski ABD Başkanı Joe Biden'ı suçladı.

Trump, "Çünkü aptal ve beceriksiz bir başkan ve yönetim vardı." dedi.

"UKRAYNA'DAN ALABİLECEĞİMİZ HER ŞEYİ İSTİYORUZ"

Ukrayna ile bir anlaşmaya "oldukça yakın" olduklarını belirten Trump, Kiev yönetiminden ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımları geri isteyerek "Kıymetli mineralleri ve petrol istiyoruz, bulabildiğimiz her şeyi." sözlerini kullandı.

TRUMP VE PUTİN GÖRÜŞEBİLİR

Aylardır devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta gözler artık Donald Trump'la eksen değişikliği yaşayan ABD'ye çevrilmişti.

Seçim döneminde Rusya- Ukrayna Savaşı'nı bitireceğinin vaadini veren Trump ilk hamlesini Rusya'yla görüşerek atmıştı.

Tarihi ABD-Rusya görüşmesinden olumlu sonuçlar çıkarken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise "Biz davet edilmedik" sözleriyle ABD'ye tepki göstermişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rus lider Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Şubat sonuna doğru görüşebileceği belirtilmişti.

ABD-RUSYA İLİŞKİLERİ İYİLEŞME YOLUNDA

Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, tarafların tüm konularda fikir alışverişinde bulunduğunu söylemişti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uşakov, iki taraf arasındaki görüşmelerin nasıl geçtiğine ilişkin soruya "Kötü değil. Bizim dokunmak istediğimiz tüm meseleler üzerinde çok ciddi bir tartışmalar yapıldı" demişti.

Uşakov, "Basitçe, birbirimizin çıkarlarını dikkate alacağımızı kabul ettik. Ancak aynı zamanda, ikili ilişkileri ilerletmek için de çalışacağımızı kararlaştırdık" ifadelerini kullanmıştı.