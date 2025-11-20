Donald Trump ve Cristiano Ronaldo, Oval Ofis'te maç yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin konuştuğu görüntüler...

Real Madrid'in efsane futbolcusu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile birlikte Beyaz Saray'daki resmi yemeğe katıldı.

Buluşmanın ardından iki gün sonra ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

TRUMP'TAN RONALDO'LU YAPAY ZEKA VİDEOSU

Trump, Ronaldo ile Oval Ofis'te top oynadığı bir yapay zekâ videosu paylaştı.

Videoda ikilinin top sektirdiği, paslaştığı ve hatta birbirine çalım attığı sahneler yer aldı.

Trump paylaşımına, "Ronaldo harika bir adam. Beyaz Saray'da görüşmekten çok memnun oldum. Çok zeki ve havalı" notunu düştü.

OVAL OFİS'İN ANAHTARINI HEDİYE ETTİ

Ronaldo, Beyaz Saray ziyareti sırasında Oval Ofis'te de Trump ile zaman geçirdi.

Trump'ın, yıldız futbolcuya sembolik olarak Oval Ofis'in anahtarını hediye ettiği belirtildi.

Trump konuşmasında Ronaldo'ya hayranlığını dile getirerek, "Ronaldo'yu ağırlamak büyük bir onur" ifadelerini kullandı.