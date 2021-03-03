Donald Trump ve eşi Melania, gizlice koronavirüs aşısı yaptırdı

ABD'nin eski Başkanı Trump ve First Lady ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

ABD'de Başkan Joe Biden, yardımcısı Kamala Harris ve eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, koronavirüs aşılama kampanyasına insanları teşvik etmek için kameralar önünde aşı yaptırmayı tercih etti.

Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın ise Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce farklı bir yol izlediği öne sürüldü.

'SESSİZ SEDASIZ AŞI OLDULAR' İDDİASI

İki isim, 2020 başkanlık seçimi kampanyası sırasında koronavirüse yakalanmıştı. Eski Başkan Trump ve eşinin gizli bir şekilde aşı yaptırdığı iddia edildi ancak hangi aşının ve kaç doz yapıldığının bilinmediği aktarıldı.

"HERKES AŞISINI YAPTIRSIN"

Guardian gazetesi, gizli aşı yaptırıldığına dair ilk işaretin, Donald Trump'ın geçen ay düzenlenen geleneksel yıllık Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) kullandığı ifadelerle ortaya çıktığına dikkat çekti.

Kalabalığa hitap eden Trump'ın "Herkes aşısını yaptırmalı" dediği anımsatıldı.

ABD'DE SALGIN BİLANÇOSU

Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de şimdiye kadar 29 milyonun üzerinde vaka ve 529 binden fazla ölüm kayıtlara geçti.