Donald Trump ve Kamala Harris düellosu: İlk anketin sonuçları ortaya çıktı ABD başkanlık seçimlerinde canlı yayında karşı karşıya gelen Donald Trump ve Kamala Harris kozlarını paylaştı. Yayın sonrası yapılan ankete göre, Harris'i daha başarılı bulanların oranı yüzde 63'ü buldu. Donald Trump'ı başarılı bulanların oranı ise yüzde 37'de kaldı.

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Haber Merkezi

5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokratlar'ın adayı Kamala Harris canlı yayında karşı karşıya geldi.

Canlı yayında kozlarını paylaşan ikiliye sorular yöneltildi ve iki dakikalık süre içerisinde cevaplamaları istendi.

Yayında Trump'ın toplam 42 dakika 52 saniye, Harris'in ise 37 dakika 36 saniye konuştuğu kayıtlara geçti.

HARRİS DAHA BAŞARILI BULUNDU

Canlı yayında kozlarını paylaşan ikilinin ardından ilk anket sonuçları da netleşti.

CNN'nin yaptığı ankete göre, tartışmayı takip edenleri yüzde 63'ü Harris'in daha iyi performans sergilediğini belirtti.

Ankete katılanlardan yüzde 37'si ise Trump'ın daha iyi bir performans sergilediği yönünde oy verdi.

Bu oran yayın öncesi yüzde 50 olarak bölünmüştü.

EŞİT GÖRÜŞ BELİRTİLMİŞTİ

Öte yandan tartışmadan önce, aynı seçmenler hangi adayın daha güçlü performans göstereceği konusunda eşit olarak bölünmüştü.

Yüzde 50'si Harris'in yüzde 50'si Trump'ın iyi bir performans göstereceğini söylüyordu.

Diğer yandan, bu sonuçların Trump'ın Mayıs ayında ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği tartışmadan farklı bir sonuç çıkardığı ifade edildi.

Biden'ın adaylıktan çekilmesine sebep olan o münazaranın ardından Trump'ın performansının güçlü olduğu kaydedilmişti.