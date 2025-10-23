Donald Trump: Venezuela’ya kara operasyonu yapacağız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Savaş çanları Latin Amerika için çalıyor...

Son dönemde ABD ile Venezuela arasında artan gerilim yeni bir boyut kazandı.

Trump, dün yaptığı açıklamada deniz üzerinden gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede önemli ilerleme kaydettiklerini ifade ederken, bugün kara harekatının sinyalini verdi.

TRUMP'TAN KARA OPERASYONU İMASI

ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Denizden gelen uyuşturucu trafiğini neredeyse tamamen durdurduk. Ancak karadan hala girişimler var, ama çok azaldı. Çünkü bir şey olacağını düşünüyorlar, haklılar. Çok ciddi bir şey olacak. Denizde olanın bir benzeri karada da gerçekleşecek.



Kongre’yi bilgilendiriyoruz, bu adımı ulusal güvenlik ve hayatları koruma amacıyla atıyoruz.

B-1 BOMBARDIMAN UÇAKLARI İDDİALARI

Trump, Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan ve ABD'nin Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiği iddiasına ilişkin bir soruya, "Bu doğru değil. Hayır, yanlış." şeklinde yanıt verdi.

KARAYİPLER'DE ASKERİ VARLIĞI ARTIRMA ADIMI

The Associated Press ajansının, ABD Savunma Bakanlığı kaynakları, uydu görüntüleri ve bölgedeki muhabirlerden edindiği bilgilere dayandırdığı haberinde, ABD’nin Karayipler’de ve Venezuela açıklarında yaz aylarından bu yana artan askeri varlığı ele alındı.

Buna göre, bölgeye ABD Donanması tarafından 3'ü muharip gemi, 3'ü amfibi hücum gemisi, biri kruvazör gemi ve diğeri de kıyı muharebe gemisi olan 8 savaş gemisi gönderildi.

Bunlar arasında uzun menzilli Tomahawk füzesi, seyir füzeleri, deniz helikopterleri, kara ve denizdeki hedefleri vurma kabiliyetine sahip Harrier muharip uçaklarını taşıyabilen gemiler de bulunuyor.

MADURO YAŞANANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın CIA'ya "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle Venezuela topraklarında operasyon yürütme yetkisi vermesine tepki gösterdi.

Maduro, "Rejim değişikliklerine hayır. Bu örgütün eliyle kaybolan 30 bin kişiyi, Arjantin'deki darbeleri, Şili'de Pinochet'in darbesini ve öldürülen ya da kaybolan 5 bin kişiyi hatırlatan CIA destekli darbelere hayır." ifadesini kullandı.