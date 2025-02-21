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Haber Merkezi

Rusya-Ukrayna savaşında dengeler değişiyor...

Suudi Arabistan geçtiğimiz tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı.

RUSYA VE ABD ANLAŞTI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna savaşının geleceği için masaya oturdu.Tarihi görüşme 4,5 saat sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio ve Lavrov'un savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için çalışmaya başlamak üzere üst düzey ekipler atama konusunda anlaştığını açıkladı.

GERİLİM ARTIYOR

Tüm bu süreç yaşanırken ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasındaki gerilim de artıyor.

Trump, Zelensky için bir kez daha "diktatör" ifadesini kullanarak, "Orta sınıf bir komedyen devlet başkanı, ABD'yi temelde kazanılamayacak, hiç başlamaması gereken ve başkan olsaydım asla başlamayacak olan bir savaşa girmek için 350 milyar dolar harcamaya ikna etti." dedi.

ZELENSKY'Yİ HEDEF ALDI

ABD Başkanı Trump, bugün yaptığı açıklamada bir kez daha Vladimir Zelensky'yi hedef aldı.

"PUTİN İSTESE TÜM UKRAYNA'YI ALIR"

Trump yaptığı açıklamada, "Vladimir Putin anlaşma zorunda değil, istese tüm Ukrayna’yı alır." çıkışını yaptı.

"SABRIM TÜKENDİ"

Trump, "Zelensky’nin hiçbir kozu yok. Gerçekten bıkıyorsunuz. Benim de sabrım tükendi" diye konuştu.

Ayrıca Trump, "Zelensky’nin toplantılarda bulunmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Anlaşma yapmayı çok zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

TRUMP VE PUTİN GÖRÜŞEBİLİR

Aylardır devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta gözler artık Donald Trump'la eksen değişikliği yaşayan ABD'ye çevrilmişti.

Seçim döneminde Rusya- Ukrayna Savaşı'nı bitireceğinin vaadini veren Trump ilk hamlesini Rusya'yla görüşerek atmıştı.

Tarihi ABD-Rusya görüşmesinden olumlu sonuçlar çıkarken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise "Biz davet edilmedik" sözleriyle ABD'ye tepki göstermişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rus lider Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Şubat sonuna doğru görüşebileceği belirtilmişti.

ABD-RUSYA İLİŞKİLERİ İYİLEŞME YOLUNDA

Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, tarafların tüm konularda fikir alışverişinde bulunduğunu söylemişti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uşakov, iki taraf arasındaki görüşmelerin nasıl geçtiğine ilişkin soruya "Kötü değil. Bizim dokunmak istediğimiz tüm meseleler üzerinde çok ciddi bir tartışmalar yapıldı" demişti.

Uşakov, "Basitçe, birbirimizin çıkarlarını dikkate alacağımızı kabul ettik. Ancak aynı zamanda, ikili ilişkileri ilerletmek için de çalışacağımızı kararlaştırdık" ifadelerini kullanmıştı.