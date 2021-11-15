Donald Trump, Washington'daki otelini satışa çıkardı

Trump, yabancı hükümetlerden milyonlarca dolarlık ödeme aldığı gerekçesiyle soruşturmaya maruz kalan otelini satmaya karar verdi. Satış fiyatı 375 milyon dolar olarak belirlendi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, otelini satıyor.

Trump, sahibi olduğu Trump International Oteli'nin satılması için Miami merkezli yatırım şirketiyle anlaştı.

BBC'nin haberine göre, Trump'ın, Washington DC'deki aile şirketi Trump Organizasyonu'nun otelin satışı için CGI Merchant Group ile el sıkıştığı belirtildi.

SATIŞ İÇİN 375 MİLYON DOLARA EL SIKIŞILDI

Otelin satışı için 375 milyon dolara anlaşıldığı ve resmi devrinin 2022'nin ilk çeyreğinde yapılacağına işaret edilen açıklamada, satışın ardından otelin yeni isminin Waldorf Astoria olacağı ve Hilton Group tarafından yönetileceği bilgisine yer verildi.

60 YILLIK KİRA KONTRATI

Trump Organizasyonu'nun, 60 yıllık kira kontratının bulunduğu 263 odalı otel için 2019'dan bu yana alıcı aradığı biliniyor.

SORUŞTURMAYA KONU OLAN OTEL

ABD Senatosu'nda, "otelin yabancı hükümetlerden milyonlarca dolarlık ödeme alarak federal yetkililerin diğer hükümetlerden hediye veya ödeme almasını yasaklayan ilgili Anayasa maddesini" ihlal ettiği iddialarıyla Trump aleyhinde soruşturma açılmıştı.

YABANCI HÜKÜMETLERDEN 3.7 MİLYON DOLARLIK ÖDEME ALINDI

Soruşturmada, Trump'ın başkanlık yaptığı dönemde otelin 70 milyon dolar zarar ettiği ve yabancı hükümetlerden 3.7 milyon dolarlık ödeme aldığı ortaya çıkarılmıştı.

Trump Organizasyonu ise soruşturmaya dair raporu "yanıltıcı" olarak değerlendirmişti.

5 YIL ÖNCE AÇILDI

Beyaz Saray'ın birkaç sokak yakınında bulunan otel, Eylül 2016'da açılmıştı.

Bina 2012'de Trump Organizasyonu tarafından satın alınırken, otel olarak faaliyete geçmesi Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olmasının ardından gerçekleşmişti.