Donald Trump: Ya derin devlet Amerika'yı yok eder ya da biz derin devleti 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için Texas'ta ilk büyük mitingini düzenleyen eski ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile başa çıkabileceğini ve asıl mücadele edilmesi gerekenlerin Washington'da olduğunu söyleyerek, "Ya derin devlet Amerika'yı yok eder ya da biz derin devleti" şeklinde konuştu.

AA

Yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a ilişkileri konusunda 'sus payı' ödediği ve ödemenin kampanya kaynaklarından usulsüz şekilde yapıldığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma devam eden eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için ilk büyük mitingini Texas'ta düzenledi.

Trump, hakkındaki suçlamalara cevap verirken muhtemel Cumhuriyetçi rakibi Florida Valisi Ron DeSantis'e yüklendi ve 2024 seçimlerini 'son savaş' olarak niteleyerek kendisine yöneltilen suçlamaların üstesinden geleceğini ifade etti.

Donald Trump, insanların bu iddiaları 'saçma ve adaletsiz' bulduğunu söylerken soruşturmayı yürüten Adalet Bakanlığı için 'adaletsizlik bakanlığı' yakıştırmasında bulundu.

"Ya derin devlet Amerika'yı yok eder ya da biz derin devleti"

Eski ABD Başkanı, dış politikayla ilgili ifadelerinde ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttu.

Çin ile başa çıkabileceğini savunan Trump, asıl mücadele edilmesi gerekenlerin Washington'da olduğunu söyleyerek, "Ya derin devlet Amerika'yı yok eder ya da biz derin devleti" ifadesine yer verdi.

Muhtemel rakibine yüklendi

Trump, yaklaşık bir buçuk saat süren konuşmasında Cumhuriyetçi oylara talip olan muhtemel rakibi DeSantis'e de yüklenerek anketlerdeki oylarının düşük olduğunu iddia etti.

Seçmenlerin Trump'tan sonra en popüler isim olarak işaret ettiği Florida Valisi DeSantis'in gelecek aylarda Cumhuriyetçi Parti'den 2024 başkanlığına adaylığını ilan etmesi bekleniyor.