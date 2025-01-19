Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

5 Kasım 2024’te düzenlenen seçimlerde zafer kazanan Donald Trump, ABD’nin 47. başkanı olarak Oval Ofis’in kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Trump, başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi ABD Başkanı Yardımcısı Kamala Harris'e büyük bir fark atmıştı.

312 delegeye ulaşan Trump, ikinci kez başkanlık yarışını büyük bir farkla kazandı.

SEÇİMİN EZİCİ GALİBİ OLDU

Trump’ın seçim süreci, yalnızca zaferiyle değil, kabine adayları ve vaatleriyle de tartışma yaratmıştı.

Özellikle eski yönetiminde yer alan bazı isimleri tekrar göreve getireceği yönündeki iddialar, Washington kulislerinde yoğun bir şekilde konuşuluyor.

Trump'ın görevine resmen başlamasının ardından tartışmalı koltukları kimin dolduracağını netleştirecek.

YEMİN TÖRENİ İÇİN WASHİNGTON'A GELDİ

Başkanlık yemin töreni, 20 Ocak'ta başkent Washington'daki Kongre binasında düzenlenecek.

Trump, yemin törenine katılmak üzere Florida’daki malikanesinden hareket ederek Washington Dulles Uluslararası Havaalanı’na iniş yaptı.

Kendisine ailesi ve yakın danışmanları eşlik etti. ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçakla başkente gelen Trump’a, ailesine ait özel uçak da eşlik etti. Trump, inişin ardından Sterling’deki golf kulübüne geçti ve burada kendisi için düzenlenen özel bir etkinliğe katıldı.

YOLCULUĞU ÖNCESİ GAZZE HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPTI

Başkent Washington’a hareket etmeden önce Trump, NBC News kanalına bağlanarak Gazze’deki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Ateşkes ve rehine takası anlaşmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Trump, yönetiminin uluslararası ilişkilerde “saygı” kavramını temel alacağını vurguladı. Trump, “ABD yeniden saygı görmeli. Eğer bize saygı duyarlarsa, ateşkes süreci devam eder. Aksi halde kıyamet kopar.” ifadelerini kullandı.

ÇİN' E GİTMETİ PLANLIYOR

Wall Street Journal’ın haberine göre, Trump başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Çin’e bir ziyaret planlıyor.

Bu ziyaretin, görevinin ilk 100 günü içinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Ancak Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i Washington’a davet ederek görüşmeyi ABD’de gerçekleştirme ihtimali de değerlendiriliyor.

Trump’ın Çin politikası, ilk başkanlık döneminde de ticaret savaşları ve sert söylemleriyle dünya gündeminde geniş yer bulmuştu.

ÇEKİŞMELİ SEÇİM YARIŞI

Trump’ın seçimi kazanması, özellikle başkan yardımcısı olarak görev yapan Kamala Harris ile giriştiği sıkı rekabetin ardından geldi. Harris, seçim kampanyasında kadın hakları, sağlık reformu ve göçmenlik gibi konularda net politikalar sunmasına rağmen, Trump’ın ekonomi ve güvenlik odaklı söylemleri karşısında zayıf kaldı.

Harris’in, bazı eyaletlerde düşük katılım oranları nedeniyle seçimi kaybettiği yorumları yapıldı.

TRUMP YENİDEN SAHNEDE

Donald Trump’ın ikinci dönemine yönelik beklentiler, hem ABD içinde hem de uluslararası arenada büyük bir merakla takip ediliyor.

İlk başkanlık döneminde tartışmalı politikaları ve iddialı söylemleriyle adından sıkça söz ettiren Trump, ikinci döneminde nasıl bir yol izleyeceği konusunda sinyaller vermeye başladı.

Törenin ardından yapılacak konuşmasında, Trump’ın bir dizi önemli mesaj vermesi bekleniyor.