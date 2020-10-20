Donald Trump yine dans etti

Donald Trump yine dans etti

Taraftarlarıyla bir araya gelen ABD Başkanı Trump, dansı ihmal etmedi. Trump, rakibi Biden'a "Keyfim yerinde" mesajı gönderdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım başkanlık seçimleri kapsamında seçmenleriyle buluşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanarak 3 gece gözlem altında tutulan ve mitinglerine ara vermek zorunda kalan Trump, seçimlere sayılı günler kala destekçilerine enerjisinin yüksek olduğunu yansıtmaya çalışıyor.

TRUMP'TAN MİTİNGDE DANS

Anketlerde Demokratların adayı Joe Biden önde görünse de ABD Başkanı, yaptığı son dansıyla hem kazanacağından emin bir görüntü sergiledi hem de keyfinin yerine olduğunu gösterdi.

Bu arada ABD başkanlık seçimleri kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 30 milyon oy kullanıldı.

Donald Trump yine dans etti ViDEO

EYALETLERDE SON DURUM

Teksas 4 milyon, Kaliforniya 3 milyon ve Florida 2.5 milyondan fazla oyla ülkede erken oylamanın en fazla yapıldığı eyaletler olarak öne çıkarken, posta yoluyla oylama için ülke genelinde seçmenlerin 80 milyona yakınının oy pusulası talep ettiği bildirildi.

2016'DA POSTA YOLUYLA 75 BİN ERKEN OY KULLANILDI

Florida Üniversitesi'nden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, erken oylama oranlarına bakarak bu seçimlerde 150 milyon oy kullanılabileceği tahmininde bulunmuştu.

McDonald, bunun da ülke seçmeninin yüzde 65'ine tekabül edeceği ve bu oranın 1908'den bu yana en yüksek seviyede katılım olmasının beklendiğine dikkati çekmişti.

2016'da yapılan ABD başkanlık seçimlerinde, posta yoluyla sadece 75 bin erken oy kullanılmıştı.