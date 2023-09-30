Donald Trump, yönünü şaşıran Joe Biden'ın taklidini yaptı ABD Başkanı Biden, katıldığı etkinliklerde zaman zaman hangi yöne gideceğini bilemiyor. Trump, Biden'ı taklit ederek bu duruma dikkati çekti.

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ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen yaşına rağmen 2024'te yeniden aday olmayı yüksek sesle dile getiriyor.

80 yaşındaki Biden'ın adaylığına karşı çıkanlar ise bir hayli fazla.

Cumhuriyetçilerin aday adaylarından ve eski Başkan Donald Trump, bu durumu fırsat bilerek, katıldığı mitinglerde Biden'ı tiye alıyor.

Biden taklidi kahkahaya boğdu

Kaliforniya'da Cumhuriyetçi üyelere hitap eden Trump, Biden'ın zaman zaman katıldığı etkinliklerde yönünü kaybetmesiyle ilgili taklit yaptı.

"Neredeyim ben?" diyerek etrafa bakan Trump'ın hareketleri, katılımcılar arasında kahkahaya neden oldu.

Kaliforniya Valisi'ne seslendi: Biden'ın yerine sen aday ol

Kaliforniya'nın Demokrat Valisi Gavin Newsom'a da seslenen Trump, söz konusu ismin Biden'ın yerine aday olması gerektiğini söyledi.

Trump, buna gerekçe olarak, mevcut ABD Başkanı'nın seçimlere katılamayacak durumda olmasını gösterdi.

Demokratlara sert sözler: Duş alamadıkları için kokuyorlar

Donald Trump ayrıca Kaliforniya'nın bazı Demokrat milletvekillerini ve liderlerini eleştirdi.

Cumhuriyetçi siyasetçi, Beverly Hills'teki 'zengin insanların' yeterince duş almalarını engelleyen katı su yasaları nedeniyle 'koktuklarını' iddia etti.

"Ulusumuzun düşüşünün sembolü haline geldi"

Yaklaşık 1500 katılımcıya konuşan Trump şunları söyledi: