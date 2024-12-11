Donald Trump, Yunanistan'a oğlunun sevgilisini büyükelçi atayacak

Haber Merkezi

ABD'de yeni dönem hazırlığı var...

Seçilmiş başkan Donald Trump, göreve geldikten sonra kurumlara atayacağı isimleri tek tek açıklıyor.

Trump, bu kapsamda yeni isimler açıkladı.

Bir önceki döneminde aile fertlerin yönetime alması üzerinden büyük eleştirilere maruz kalan Trump, bu uygulamaya devam edeceğinin sinyallerini verdi.

OĞLUNUN SEVGİLİSİNİ ATİNA'YA ATAYACAK

Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oğlu Trump Jr'ın sevgilisi Kimberly Guilfoyle'ı ABD'nin Atina Büyükelçisi adayı olarak seçtiğini duyurdu.

"HARİKA BİR ADAY"

Guilfoyle'ın "Yunanistan'la güçlü ikili ilişkiler geliştirmek ve savunma işbirliğinden ticaret ve ekonomik yeniliğe kadar birçok alandaki Amerikan çıkarlarını ilerletmek" konusunda "mükemmel" bir aday olduğunu belirten Trump, "Kimberly uzun yıllardır yakın bir dost ve müttefik." ifadelerini kullandı.

Trump’ın 2020'deki seçim kampanyasında bağış toplama faaliyetlerini yöneterek Cumhuriyetçi Parti içinde etkisini artıran Guilfoyle, aynı yıl Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile nişanlanmıştı.

Eski bir savcı olan Guilfoyle, savcılık kariyerinin yanı sıra uzun yıllar sunuculuk yapmıştı.

MEKSİKA ADAYINI DA AÇIKLADI

Trump, Ron Johnson'ı da ABD'nin Meksika Büyükelçiliğine aday gösterdiğini açıkladı.

Trump, yaptığı bir başka paylaşımda, Ron Johnson'ı ABD'nin Meksika Büyükelçiliğine aday olarak seçtiğini duyurdu.

Eski ABD ordusu gazisi Johnson, aynı zamanda Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nda da (CIA) çalışmıştı.

ABD'de başkanın yaptığı büyükelçi atamalarının senato tarafından onaylanması gerekiyor.