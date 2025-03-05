Donald Trump: Zelensky maden anlaşmasını imzalamaya hazır

AA

ABD ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlikte beyaz bayrak çekildi.

Tüm dünyanın önünde ABD Başkanı Donald Trump tarafından azarlanan ve Beyaz Saray'dan kovulan Vladimir Zelensky, geri adım attı.

İkinci kez başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, yeni döneminin ilk kongre konuşmasını gerçekleştirdi.

Konuşmasında, vatandaşlık hakları, siyaset ve dış politika gibi konulara değinen Trump, Ukrayna ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"ZELENSKY'DEN MEKTUP ALDIM"

Seçim döneminden beri Ukrayna-Rusya savaşını bitireceğini öne süren ve barış müzakereleri için ilk adımı atan Trump, kongre konuşmasında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın artık sona ermesi gerektiğini ve bu savaşın bitmesini çok istediğini vurgulayarak, iki tarafla da görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Trump ayrıca, kısa süre önce tartıştığı Zelensky'nin kendisine bir mektup gönderdiğini açıkladı.

"MADEN ANLAŞMASINI İMZALAMAYA HAZIR"

Zelensky'nin kendisine gönderdiği mektupta kalıcı barış için müzakerelere hazır olduğunu belirttiğini açıklayan Trump, şunları kaydetti:

Mektupta şu ifadeler yer alıyor: Ukrayna kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazırdır. Hiç kimse barışı Ukraynalılardan daha fazla isteyemez. Ben ve ekibim kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız.



Madenler ve güvenlikle ilgili anlaşmaya gelince, Ukrayna sizin için uygun olan herhangi bir zamanda bu anlaşmayı imzalamaya hazırdır.

TRUMP VE ZELENSKY KAVGASI

Mektup için Zelenskiy'ye teşekkür eden Trump, eş zamanlı olarak Rusya ile de görüşmelerin sürdüğünü ve barış anlaşması için masaya oturmaya Rusların da hazır olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçen cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmış, daha sonra yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmişti. Zelenskiy, Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump, Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

"GRÖNLAND'I BİR ŞEKİLDE ALACAĞIZ"

Öte yandan Trump, daha önceki sözlerine atıfta bulunarak, Grönland'ın Amerikan ulusal çıkarları için çok önemli olduğunu ve burayı almak istediklerini yineledi.

"Bu akşam Grönland halkına da bir mesajım var. Kendi geleceğinizi belirleme hakkınızı kuvvetle destekliyoruz ve eğer isterseniz, sizi Amerika Birleşik Devletleri'ne bekliyoruz. Grönland'a ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için ihtiyacımız var. Sanırım öyle ya da böyle bunu elde edeceğiz. Bunu elde edip sizi güvende tutacağız. Sizi zengin edeceğiz ve birlikte Grönland'ı daha önce mümkün olduğunu düşünmediğiniz yerlere taşıyacağız." ifadelerini kullanan Trump, bu bölgenin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

"PANAMA KANALI'NI GERİ ALACAĞIZ"

Bir kez daha "Panama Kanalı'nı geri alacağız." diyen Trump, bu yönde somut adımlar atmaya başladıklarını söyledi.

Panama Kanalı'nı Amerikalıların yaptığını ve daha sonra Panama'ya verdiklerini anlatan Trump, kanalın kontrolünün daha sonra Çin'e geçtiğini savunarak, bunu kabul etmeyeceklerini kaydetti.

ALTIN KUBBE FÜZE SAVUNMA KALKANINI TALEP ETTİ

Trump, İsrail'dekine benzer bir füze savunma kalkanına ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Kongre'den, ülkemizi korumak için tamamı ABD'de üretilen son teknoloji ürünü altın kubbe füze savunma kalkanını finanse etmesini istiyorum." dedi.

ABD Başkanı, 3,5 yıl önce Afganistan'dan çekilme sürecinde Amerikan askerlerini hedef alan ve DEAŞ üyelerinin yaptığı belirtilen bir saldırının failinin de yakalandığını ve ABD'ye getirildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda, sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.

"EKONOMİK BİR FELAKET VE ENFLASYON KABUSU DEVRALDIK"

Konuşmasında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, en önemli önceliklerinden birinin ekonomiyi kurtarmak olduğunu söyledi.

Trump, önceki yönetimden ekonomik bir felaket ve enflasyon kabusunu devraldıklarını belirterek, "Başkan olarak, bu zararı tersine çevirmek ve Amerika'yı yeniden uygun fiyatlı hale getirmek için her gün mücadele ediyorum." dedi.

ABD'de artan yumurta fiyatları için eski ABD Başkanı Joe Biden'ı suçlayan Trump, yumurta fiyatlarını düşürmek için çalıştıklarını kaydetti.

Trump, enflasyonu yenmek için verdikleri mücadelenin ana odağından birinin enerji maliyetlerini düşürmek olduğuna işaret ederek, bu nedenle göreve geldiği ilk gün Ulusal Enerji Acil Durumu ilan ettiğini hatırlattı.