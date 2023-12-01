Donald Trump'a dolandırıcılık davasıyla ilgili konuşma yasağı ABD'de mahkeme, eski Başkan Donald Trump'a hakkındaki dolandırıcılık davasıyla ilgili tekrar konuşma yasağı getirdi.

AA

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın, koltuğu terkettiğinden beri başına gelmeyen kalmadı.

Trump, 2024'te yapılacak olan ABD seçimleri için ABD Başkanı Joe Biden'ın en büyük rakibi olsa da, şahsına açılan davalardan dolayı sıkıntı yaşamaya devam ediyor.

Trump, son olarak hakkında açılan dolandırıcılık davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Konuşma yasağı yeniden getirildi

ABD'de mahkeme, eski Başkan Donald Trump'a hakkındaki dolandırıcılık davasıyla ilgili tekrar "konuşma yasağı" getirdi.

New York Temyiz Mahkemesi, Trump'a şirketlerinin mal varlığını yüksek göstermekle suçlandığı davayla ilgili ikinci kez konuşma yasağı koydu.

Böylelikle, daha önce de getirilen ancak itirazı üzerine askıya alınan "konuşma yasağı" Trump'ın, davaya başkanlık eden Manhattan Yüksek Mahkemesi Yargıcı Arthur Engoron'un personeli hakkında kamuya açıklama yapmasını engelleniyor.

Askıya alınmıştı

Manhattan Yüksek Mahkemesi'nde 2 Ekim'den bu yana devam eden emlak dolandırıcılığı ile ilgili hukuki davada Yargıç Arthur Engoron, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine Trump'a, mahkeme personeli hakkında konuşma yasağı getirmişti.

15 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı

Trump, 3 Ekim'de kendisine getirilen "konuşma yasağına" uymaması nedeniyle Engoron tarafından 15 bin dolar para cezasına çarptırılmış, avukatları, Trump hakkındaki söz konusu kararının acil durdurulması için New York'taki temyiz mahkemesine başvurmuştu.

New York eyaletindeki orta dereceli temyiz mahkemesi Yargıcı David Friedman, 17 Kasım'da Trump hakkındaki konuşma yasağı kararını askıya almıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)