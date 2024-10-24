Donald Trump'a eski model Williams'tan bomba iddia: Tacizle suçlanıyor

AA

5 Kasım 2024 günü gerçekleştirilecek ABD seçimlerine az bir süre kala yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son günlerde uğradığı suikast saldırıları ile gündemden düşmeyen Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, bu kez taciz iddiaları ile gündeme bomba gibi düştü.

Taciz ve istismar iddiaları Amerikan siyasetini adeta salladı.

JEFFREY EPISTEIN ARACILIĞIYLA TRUMP'LA TANIŞTI

The Guardian gazetesinin haberine göre, Williams, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein aracılığıyla 1992'de Trump'la tanıştığını belirtti.

İddiaya göre, Epstein ile 1993'ın bahar aylarında eski ABD Başkanı'nı "Trump Tower"da ziyaret ettiklerini söyleyen Williams, burada Trump'ın kendisine sarılarak "uygunsuz" bir şekilde vücuduna dokunduğunu açıkladı.

SONRASINDA POSTA KARTI GÖNDERDİ

Williams, söz konusu davranış karşısında "şaşkınlıktan donduğunu" belirterek o sırada Epstein ve Trump'ın karşılıklı gülüştüğünü öne sürdü.

Trump'ın daha sonra kendisine, "Stacy, burası evinden uzaktaki evin. Sevgiler, Donald" yazılı Florida eyaletindeki malikanesi Mar-a-Lago'yu gösteren bir posta kartı gönderdiğini belirten Williams, bu kartı The Guardian gazetesiyle paylaştı.

"BU SAHTE HİKAYENİN HARRIS KAMPANYASI TARAFINDAN UYDURULDUĞU AÇIK"

Williams, yaşanan "taciz" olayının ardından Epstein'dan tiksinti duyduğunu ve kısa süre sonra arkadaşlıklarının sonlandığını aktardı.

Öte yandan, Trump'ın seçim kampanyası basın sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı yazılı açıklamada, iddiaları reddederek şu sözlere yer verdi: