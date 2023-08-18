Donald Trump'a zehirli mektup gönderen kadına yaklaşık 22 yıl hapis cezası ABD Başkanı olduğu dönemde Donald Trump'a ölümcül zehirler arasında gösterilen "risin" maddesi bulunan mektup gönderen Kanadalı Pascale Ferrier, yaklaşık 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA

Eylül 2020'de, eski Başkan Trump adına Beyaz Saray'a gönderilen ve içinde ölümcül zehirler arasında gösterilen "risin" maddesi bulunan bir mektup ele geçirilmişti.

FBI ve Başkanı korumakla görevli Gizli Servis soruşturma başlatmış ve teyit amaçlı yapılan iki test sonucunda da risin maddesi doğrulanmıştı.

Mektup, Beyaz Saray'a ulaşmadan Washington'da bulunan bir postanedeki kontrol işleminde fark edilmişti.

Yakalandı

Zehirli mektubu gönderen Kanadalı Pascale Ferrier, ABD'nin Kanada sınırındaki New York eyaletinin Buffalo kentindeki Peace Köprüsü'nde yakalanmıştı.

Toz, duman veya asit şeklinde gönderilebilen risin maddesi, mide bulantısı, kusma ve mide ile bağırsakta iç kanamaya, karaciğer, dalak ile böbrek yetmezliğine ve dolaşım sisteminin çökmesine neden olarak ölüme sebebiyet veriyor.

Oldukça etkili bir zehir olan risinin hala panzehri yok.

Cezası belli oldu

BBC'nin haberine göre, Donald Trump'a Eylül 2020'de içinde risin maddesi bulunan mektup gönderen 56 yaşındaki Ferrier'in cezası belli oldu.

22 yıl hapis cezası aldı

Başkent Washington'da bulunan bir postanedeki kontrol işleminde fark edildiği için mektubu Trump'a ulaşmayan Ferrier'e, Washington DC Bölge Hakimi Dabney Friedrich tarafından 262 ay (21 yıl 10 ay) hapis cezası verildi.

Ferrier, cezasını çektikten sonra ABD'den sınır dışı edilecek ve eğer dönerse ömür boyu gözetim altında tutulacak.

Hakim Friedrich, Ferrier'in eyleminin "potansiyel olarak ölümcül" ve "zararlı" olduğunu ifade etti.

Ferrier planının başarısız olmasından pişman

Mahkemede konuşan Ferrier, planının başarısız olmasından pişmanlık duyduğunu ve "Trump'ı durduramadığını" söyledi.

Kendisini "terörist" değil "aktivist" olarak gördüğünü belirten Ferrier, "Hedeflerime ulaşmak için barışçıl yollar bulmak istiyorum." dedi.

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) belgelerine göre, Ferrier mektubunda "Senin için yeni bir isim buldum: Çirkin zalim palyaço." ifadelerini kullanmıştı.

Ferrier daha önce 8 kez Teksas emniyet yetkililerine de benzer şekilde mektuplar gönderdiğini kabul etmişti.