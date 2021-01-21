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    Donald Trump'ın, Beyaz Saray'a bıraktığı mektubun içeriği tartışılıyor

    Donald Trump'ın, Beyaz Saray'a bıraktığı mektubun içeriği tartışılıyor

    ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medyada gündem olan mektubun içeriğine ilişkin bir açıklama yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.01.2021 - 14:41
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 14:46
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    ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, dün başkanlık görevini Joe Biden'a devretti.

    Biden'ın yemin törenine katılmayan Trump, sabah erken saatlerde Beyaz Saray'dan ayrılarak Florida'ya geçti.

    Eski Başkan'ın, Beyaz Saray'dan ayrılışının detayları belli oldu.

    TRUMP, GELENEĞE UYDU

    Beyaz Saray Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Trump, geleneğe uyarak Biden için Oval Ofis'teki masaya bir not bıraktı.

    Mektubun içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ayrıca Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de Kamala Harris'e benzeri bir not bıraktığı belirtildi.

    Donald Trump ın, Beyaz Saray a bıraktığı mektubun içeriği tartışılıyor #1

    "BEN KAZANDIM JOE"

    Sosyal medyada dolaşıma giren bir mektup görüntüsüne göre, Trump'ın, halefi için "Biliyorsun Joe, ben kazandım." dediği iddia edildi.

    BIDEN: CÖMERT BİR MEKTUP

    Merak edilen mektubun içeriğine dair Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan Joe Biden, "Başkan, çok cömert bir mektup yazdı. Özel olduğu için onunla konuşana kadar mektup hakkında konuşmayacağım. Ama cömertti." diye konuştu.

    Donald Trump ın, Beyaz Saray a bıraktığı mektubun içeriği tartışılıyor #2

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