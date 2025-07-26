Donald Trump'ın doğumla vatandaşlığı sınırlayan kararını üçüncü kez engellendi

ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreninin yapıldığı 20 Ocak'ta ülkede doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi kaldıran başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sınırlamayı amaçlayan başkanlık emrine yönelik kararını açıklayan Bölge Mahkemesi Yargıcı Leo Sorokin, üçüncü kez Trump'ın söz konusu kararının engellemesi yönünde karar verdi.

EYALET BAŞSAVCILARI DAVA AÇTI

Kararnamede ülkede kaçak şekilde bulunan bir anneden ABD'de doğan bir çocuğun babası vatandaş veya yeşil kart sahibi olmadığı takdirde doğum hakkıyla vatandaşlık garantisi alamaması öngörülüyor.

Kararnameye karşı 21 Ocak'ta 22 eyaletin başsavcısı dava açmıştı.

Ülkede birçok federal yargıç, Trump'ın söz konusu kararının anayasaya aykırı olduğu yönünde karara imza atmıştı.