Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump'ın kabine üyelerini belirleme süreci sona ermek üzere.

47'nci başkan olarak Beyaz Saray'a geri dönmeye hazırlanan Trump'ın geçiş sürecindeki ekibine dair ise yeni bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA İMZALANDI

Donald Trump'ın geçiş sürecindeki ekibi, yeni kabine adaylarının Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) güvenlik soruşturmasından geçmesi konusunda Adalet Bakanlığı ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

ANLAŞMA EKİBİN HAZIR OLMASINI SAĞLAYACAK

Trump'ın özel kalem müdürü olarak görev yapacak Susie Wiles, Adalet Bakanlığı ile yapılan anlaşmanın, Trump ve ekibinin ilk günden görevlerini yerine getirmeleri için hazır olmalarını sağlayacağını belirtti.