Donald Trump'ın oğlundan Bitcoin tahmini: 1 milyon dolar olacak

Haber Merkezi

ABD seçimlerini kazanan Donald Trump'ın ülkeyi kripto para merkezi yapacağına dair söylemleri ve bakanlık verdiği Elon Musk'ın kripto birikiminin olması hem Bitcoin'e hem de memecoinlere olumlu yansıdı.

Yükselen kripto para piyasasında zaman zaman dalgalanmalar görülse de yatırımları sevindirmeye devam ediyor.

TRUMP'IN OĞLU HEDEFİ BELİRLEDİ

ABD Başkanı seçilen ve Ocak 2025’te göreve gelmeye hazırlanan Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, Bitcoin için çılgın bir hedef belirledi.

"1 MİLYON DOLARA ULAŞACAK"

Abu Dabi'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Eric Trump, kripto varlık piyasasının lider para birimimin küresel ekonomide dönüşüm potansiyeline dikkat çekerken, Bitcoin'in bir gün 1 milyon dolara ulaşacağına emin olduğunu belirtti.

Bitcoin'i erken benimseyenlerin kazananlar arasında olacağını vurgulayan Eric Trump, "Bitcoin'i gerçekten çok seviyorum. Kalbimizde çok özel bir yeri var, geleceğin ta kendisi" dedi.

"ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Bitcoin'in kabul görme sürecini e-postaya benzeten Trump, "Dünya, Bitcoin'i benimsemekte yavaş davranıyor. E-posta gibi diğer yıkıcı teknolojilerin yaygın bir popülerlik kazanmasının zaman alması göz önüne alındığında bu şaşırtıcı değil" ifadelerini kullandı.

105 BİN DOLARA KADAR ULAŞTI

Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte başlayan ralli sonucunda Bitcoin, 105 bin dolara kadar ulaştı.

Bitcoin, bugün itibarıyla 97 bin 440 dolar civarında işlem görüyor.